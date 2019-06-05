Трехкратный чемпион мира заявил о завершении карьеры

Трехкратный олимпийский призер, австралийский пловец Джеймс Магнуссен объявил о завершении карьеры.

"В возрасте 28 лет чувствую, что мог бы выступить еще на одной Олимпиаде, но из-за высоких стандартов, которых я придерживался на протяжении многих лет и собственных больших ожиданий от себя, думаю, что сейчас подходящий момент, чтобы уйти из спорта", — цитирует Магнуссена Sport24.

Магнуссен выигрывал золотые медали на чемпионатах мира в Шанхае и Барселоне.

Джеймс Магнуссен

Кроме спортивных достижений, австралиец вошел в топ-10 самых сексуальных спортсменов современности.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Протасов неожиданно объявил о том, что не собирается продолжать тренерскую карьеру.

Экс-наставник "Днепра", румынского "Стяуа", минского "Динамо" решил сосредоточиться на работе в Федерации футбола Украины, где Протасов занимает должность вице-президента.

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