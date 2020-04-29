Таскали по асфальту: в России напали на бойца ММА, записавшего оскорбительную песню о Хабибе

Российский боец смешанных единоборств, записавший оскорбительную песню о чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове, Дмитрий Кузнецов заявил, что на него было совершено нападение.

"Вчера меня удивил непонятный выпад. Теперь каждый будет пытаться меня избить и унизить? В этот раз 5 человек, в следующий сколько будет? Не уверен, что это мелкое хулиганство можно считать за попытку расправы – слишком неуверенно, быстро, видимо было страшно, что вас поймают. Зачем вы таскали меня по асфальту и рвали одежду на мне – непонятно", – подписал Кузнецов пост у себя в Instagram.

Дмитрий Кузнецов @anubisway

Он отметил, что эта ситуация не испугает его и не заставит отступить от своих взглядов.

"С уверенностью скажу – запугать меня не получится, какие бы методы вы не выбрали, ибо я свободен, чтобы жить, я свободен, чтобы умереть. Главное – оставьте мою семью в покое, не понимаю зачем приплетать людей, которые никакого отношения к этой истории не имеют. Никакого заявления в полицию от меня не будет, извинений тоже, ибо не за что. Мои намерения и дух не пошатнутся", – подытожил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кузнецов опубликовал песню "Король лицемерия", которая является ярковыраженным выпадом в адрес Нурмагомедова, у себя в YouTube.