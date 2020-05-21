Талантливая украинская гандболистка Дарья Стаценко получает гражданство России

Максим Богданов Другие виды спорта 21:53, 21.05.2020 Обновлено: 22:02, 21.05.2020

Талантливая левая полусредняя гандбольного клуба из Волгограда "Динамо-Синары" украинка Дарья Стаценко находится в стадии оформления российского гражданства.

В апреле уроженке Киева исполнилось семнадцать. Теперь, согласно международным регламентам, она может выступать не только за девичью (U-18), но и за молодежную (U-20) сборные.

Семья Стаценко
handballfast.com

"Даша владела всеми бросками — с отклонением корпуса, снизу, сбоку, в прыжке, с переводом. Техника броска была у нее поставлена благодаря индивидуальным занятиям. Если у неё будет российское гражданство, я стопроцентно возьму в свою команду. Чемпионат мира U-20 пройдет в одни сроки с чемпионатом Европы у взрослой команды, и я, честно говоря, не надеюсь, что нам отдадут Лену Михайличенко. Потому в этой ситуации молюсь за благополучное решение вопроса с паспортом для Даши", – цитирует handballfast.com главного тренера молодежной сборной России по гандболу Любовь Сидоричеву.

Так как Даша несовершеннолетняя, то оформить российское гражданство она может только вместе с мамой Инной. У них уже есть вид на жительство в России, и подан весь необходимый пакет документации для получения российских паспортов.

В последний раз Даша с мамой приезжали в Москву для того, чтобы донести в миграционный центр обновленные данные. Сейчас вся семья в состоянии ожидания.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший "временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) украинец Станислав Каштанов, выступающий во втором среднем весе, получил российское гражданство.

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