Главная Новости
21 мая • обновлено в 22:12
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Талантливая украинская гандболистка Дарья Стаценко получает гражданство России

2.6т
Читать материал на украинском

Талантливая левая полусредняя гандбольного клуба из Волгограда "Динамо-Синары" украинка Дарья Стаценко находится в стадии оформления российского гражданства.

В апреле уроженке Киева исполнилось семнадцать. Теперь, согласно международным регламентам, она может выступать не только за девичью (U-18), но и за молодежную (U-20) сборные.

Семья Стаценко

Семья Стаценко

handballfast.com

"Даша владела всеми бросками — с отклонением корпуса, снизу, сбоку, в прыжке, с переводом. Техника броска была у нее поставлена благодаря индивидуальным занятиям. Если у неё будет российское гражданство, я стопроцентно возьму в свою команду. Чемпионат мира U-20 пройдет в одни сроки с чемпионатом Европы у взрослой команды, и я, честно говоря, не надеюсь, что нам отдадут Лену Михайличенко. Потому в этой ситуации молюсь за благополучное решение вопроса с паспортом для Даши", – цитирует handballfast.com главного тренера молодежной сборной России по гандболу Любовь Сидоричеву.

Так как Даша несовершеннолетняя, то оформить российское гражданство она может только вместе с мамой Инной. У них уже есть вид на жительство в России, и подан весь необходимый пакет документации для получения российских паспортов.

В последний раз Даша с мамой приезжали в Москву для того, чтобы донести в миграционный центр обновленные данные. Сейчас вся семья в состоянии ожидания.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший "временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) украинец Станислав Каштанов, выступающий во втором среднем весе, получил российское гражданство.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Гандбол" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Гандбол
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
26
12
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 706.

    Вылечились: 6227. Умерли: 579.

  • В мире заболели более 5 млн человек, погибли – 327 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр коронавируса – за сутки обнаружили почти 70 случаев.

  • Испанию вытеснили из тройки лидеров по COVID-19 – в стране уже пятый раз продлили чрезвычайное положение.

  • Ученые нашли более заразные типы COVID-19 – каждый имеет разные мутации.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Heroic
VS
Winstrike
Победа Heroic с форой в -2,5 раунда
1.60 Сделать ставку
Endpoint
VS
SKADE
Победа Endpoint
1.60 Сделать ставку
Team Liquid
VS
FURIA
Победа FURIA
1.75 Сделать ставку
HAVU
VS
Alternate aTTax
Победа Alternate aTTax с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Падерборн
VS
Хоффенхайм
Победа Падерборна с форой (0)
2.57 Сделать ставку
Бавария
VS
Айнтрахт
Тотал больше 3.5
1.75 Сделать ставку
Слуцк
VS
Рух
Слуцк не проиграет и тотал больше 1.5
1.92 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Минск
1.85 Сделать ставку
Astralis
VS
G2
Победа Astralis
1.50 Сделать ставку
Endpoint
VS
Nordavind
Победа Endpoint
1.75 Сделать ставку