Тактаров высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

Легендарный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров высказался об устроенном актером Михаилом Ефремовым смертельном ДТП в Москве.

Олег Тактаров prdisk.ru

Первый в истории РФ чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который "похоронил" Александра Емельяненка, отметил, что ему трудно подобрать другие слова, кроме скорби и соболезнований семье пострадавшего.

"Михаилу теперь хорошо вылечат печень; мозгами, может, соберется. У него были не те друзья в последнее время, не то окружение, где-то режиссеры попустительствовали", – написал Тактаров у себя в Instagram.

Он добавил, что трезвым актер снимается блестяще.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло в центре Москвы на Смоленской площади. Автомобиль, на котором передвигался Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. По информации СМИ, экспертиза выявила алкоголь и наркотики в крови актера. Утром 9 июня водитель фургона скончался от полученных травм.

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на ДТП с участием Ефремова, назвав его подонком и убийцей.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев также высказался о ДТП.