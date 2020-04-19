Тактаров назвал Соловьева "убогим существом, нашедшим мерзкую работу"
Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) и призер многих спортивных турниров и соревнований Олег Тактаров обрушился с критикой на российского попагандиста Владимира Соловьева.
"Убогое существо, которое нашло мерзкую работу. Может быть, ему надо большую семью кормить, не знаю. Стараюсь не ставить себя на место других людей. Мне его жалко, не испытываю к нему ненависти, как это делают некоторые молодые люди", — цитирует Тактарова Чемпионат.com.
Тактаров известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился победителем шестого турнира организации, одолев в финале американца Тэнка Эббота. Россиянину также удалось построить актерскую карьеру в США. На его счету роли в таких фильмах, как "15 минут славы" и "Хищники".
Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как комментатор обвинил в предательстве правительство России.
Комментатор бросил ему вызов и предложил провести Versus Battle. Соловьев отклонил предложение российского комментатора, назвав его больным человеком.
Позже Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту идеальное оскорбительное прозвище.