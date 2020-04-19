Тактаров назвал Соловьева "убогим существом, нашедшим мерзкую работу"

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) и призер многих спортивных турниров и соревнований Олег Тактаров обрушился с критикой на российского попагандиста Владимира Соловьева.

Соловьев и Тактаров

"Убогое существо, которое нашло мерзкую работу. Может быть, ему надо большую семью кормить, не знаю. Стараюсь не ставить себя на место других людей. Мне его жалко, не испытываю к нему ненависти, как это делают некоторые молодые люди", — цитирует Тактарова Чемпионат.com.

Тактаров известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился победителем шестого турнира организации, одолев в финале американца Тэнка Эббота. Россиянину также удалось построить актерскую карьеру в США. На его счету роли в таких фильмах, как "15 минут славы" и "Хищники".

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как комментатор обвинил в предательстве правительство России.

Комментатор бросил ему вызов и предложил провести Versus Battle. Соловьев отклонил предложение российского комментатора, назвав его больным человеком.

Позже Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту идеальное оскорбительное прозвище.

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