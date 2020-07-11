Таксист, въехавший в людей, победил сотрудника Росгвардии в кулачном бою

Анарбек Чынгыз из Киргизии, который во время чемпионата мира по футболу-2018 въехал в группу болельщиков из Мексики, стал бойцом профессиональной лиги по кулачным боям – Hardcore Fighting Championship.

В рамках первого турнира лиги Чынгыз встретился с 27-летним сотрудником Росгвардии Ринатом Надровым. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи зафиксировали победу Чынгыза. В третьей двухминутке киргиз отправил соперника в нокдаун

Как сообщал OBOZREVATEL, в США на вечере бокса промоутерской компании Top Rank в поединке между американцами Питером Кортесом и Кори Чемпионом произошел курьезный момент – боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун.