"Родных, близких и страну": Федор Емельяненко ответил на оскорбления брата

Легенда российских смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что его задели слова брата Александра в адрес его тренеров Александра Мичкова и Владимира Воронова.

Именно по этой причине Емельяненко-старший заявил, что брат для него мертв.

"Оскорбления по отношению к себе можно и нужно терпеть. Но если видите, что оскорбляют родных, близких и страну, здесь нужно пресекать. Я много раз пробовал и много Александру помогал в жизни. Как те же Воронов и Мичков, то же окружение мое и Александра. Но после этого говорить, что Воронов такой-сякой – это неправильно, непорядочно и невоспитанно. Он тебя вытащил из кучи конфликтов, передряг и плохих дел, помог тебе не вляпаться гораздо раньше…" – сказал Федор в интервью ТАСС.

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Емельяненко-младший ранее назвал окружение брата подхалимами, а также сравнил его с героями мультфильма "Трое из Простоквашино". "Кот помойный, пес облезлый и дядя Федор писали письмо родителям из деревни. Вот его обращение примерно из этой серии", – ответил Александр на одно из заявлений брата и посоветовал тому закрыть рот.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко последние дни января провел в тюрьме после того, как был арестован за пьяный дебош в Анапе.

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