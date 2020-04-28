"Так же с Донбассом": Емельяненко разоблачил "Россию 1"

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил у себя в Instagram ролик, в котором журналисты канала "Россия 1" раскладывали бумажные самолетики, якобы выпущенные из окон петербургскими студентами, находящимися на карантине.

"Вот так работает ТВ!", - возмущенно подписал видео Емельяненко, получив множество одобрительных комментариев.

"Телевизор это зомби ящик", "Так всё работает в этой стране","Это помойка", "Козлы", "И это потом на федеральном канале", "Позорище..", "И так же с Донбассом" - пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко жестко наехал на российского бойца Олега Тактарова из-за его слов в адрес жителей Чечни, а затем заявил, что он не сделал никакого вклада в развитие смешанных единоборств в России.

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