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28 апреля • обновлено в 21:41
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"Так же с Донбассом": Емельяненко разоблачил "Россию 1"

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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил у себя в Instagram ролик, в котором журналисты канала "Россия 1" раскладывали бумажные самолетики, якобы выпущенные из окон петербургскими студентами, находящимися на карантине.

"Вот так работает ТВ!", - возмущенно подписал видео Емельяненко, получив множество одобрительных комментариев.

"Телевизор это зомби ящик", "Так всё работает в этой стране","Это помойка", "Козлы", "И это потом на федеральном канале", "Позорище..", "И так же с Донбассом" - пишут юзеры.

"Так же с Донбассом": Емельяненко разоблачил пропагандистов с "России 1"

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко жестко наехал на российского бойца Олега Тактарова из-за его слов в адрес жителей Чечни, а затем заявил, что он не сделал никакого вклада в развитие смешанных единоборств в России.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Емельяненко
Место
Россия
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Господи... Какое же гуано пишут наши украинские СМИ...
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