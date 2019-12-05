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5 декабря • обновлено в 10:09
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"Так будет всегда!" Ризатдинова категорично ответила на вопрос, чей Крым

1.4т
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Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова признался, что до сих пор не принимает ситуацию с аннексией Россией Крыма.

Уроженка Симферополя, которая после событий 2014 года перебралась в Киеве, назвала этот момент переломным для своей семьи.

"Я очень хорошо помню этот год. Это был год подготовки к Олимпиаде. Наш зал был в центре Киева и мы видели через окна, как собирается Майдан, как люди собираются на митинги. Мы еще не понимали, что происходит. Для меня Крым – это Украина. Так будет всегда. Для нашей семьи – это болезненный и переломный момент. Нам сложно принять всю эту ситуацию", – сказала спортсменка в интервью "Украинской правде".

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Она также отметила, что в тот год не могла нормально тренироваться и выступать на международных турнирах. "Мои родители были на тот момент в Крыму. Я помню, когда был "референдум", я проиграла все возможные медали на Кубке мира. Мои мысли были не на соревнованиях, а с родителями. Я помню, как я страдала, и продолжаю страдать", – добавила Ризатдинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Ризатдинова откровенно рассказала о трудностях подготовки гимнасток в Украине, отметив малое количество залов.

Напомним, гимнастка ранее состояла в браке с одиозным экс-нардепом Александром Онищенко, от которого в ноябре 2017 года родила сына. Пара рассталась через год после рождения ребенка.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Аннексия Крыма художественная гимнастика
Персона
Анна Ризатдинова
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Я помню, когда был "референдум" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Журналисты" Обоза, референдум это форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам. Как подтвердили опросы западных социологических институтов, нет никаких поводов сомневаться в желании значительного большинства жителей Крыма выйти из состава Украины и присоединиться к Российской Федерации.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Так будет всегда! Дворник Иван Петрович из Нового Уренгоя категорично заявил, что Крым это Россия!
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