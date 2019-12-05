"Так будет всегда!" Ризатдинова категорично ответила на вопрос, чей Крым

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова признался, что до сих пор не принимает ситуацию с аннексией Россией Крыма.

Уроженка Симферополя, которая после событий 2014 года перебралась в Киеве, назвала этот момент переломным для своей семьи.

"Я очень хорошо помню этот год. Это был год подготовки к Олимпиаде. Наш зал был в центре Киева и мы видели через окна, как собирается Майдан, как люди собираются на митинги. Мы еще не понимали, что происходит. Для меня Крым – это Украина. Так будет всегда. Для нашей семьи – это болезненный и переломный момент. Нам сложно принять всю эту ситуацию", – сказала спортсменка в интервью "Украинской правде".

Она также отметила, что в тот год не могла нормально тренироваться и выступать на международных турнирах. "Мои родители были на тот момент в Крыму. Я помню, когда был "референдум", я проиграла все возможные медали на Кубке мира. Мои мысли были не на соревнованиях, а с родителями. Я помню, как я страдала, и продолжаю страдать", – добавила Ризатдинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Ризатдинова откровенно рассказала о трудностях подготовки гимнасток в Украине, отметив малое количество залов.

Напомним, гимнастка ранее состояла в браке с одиозным экс-нардепом Александром Онищенко, от которого в ноябре 2017 года родила сына. Пара рассталась через год после рождения ребенка.

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