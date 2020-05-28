Тайсон устроил массовую драку на вечере рестлинга

Легендарный боксер Майк Тайсон пришел на шоу All Elite Wrestling вместе с бойцами MMA, в частности с Генри Сехудо, Витором Белфортом и Рашадом Эвансом, и встретился лицом к лицу со звездой WWE Крисом Джерико.

Когда он поднялся на ринг, рестлер пристыдил Тайсона за то, что он побоялся прийти сам, и призвал легенду бокса извиниться за нокаут, в который он отправил Джерико в 2010 году во время одного из рестлерских шоу. Майк не желал слушать звезду WWE, провоцируя его на агрессию. Он разорвал на себе футболку и оттолкнул рестлера, после чего началась массовая драка.

Майк Тайсон и Крис Джерико

Напомним, что недавно 53-летний Тайсон объявил о возвращении в бокс. Пока неизвестно, в каком формате состоится его первый поединок, но слухи связывают его со многими известными бойцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский промоутер Владимир Хрюнов предложил Майку подраться с Александром Емельяненко.

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