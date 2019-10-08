Тайсон Фьюри устроил грандиозную драку на шоу, уложив 10 человек - опубликовано видео

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри на WWE Monday Night Raw подрался с рестлером Броном Строумэном.

Во время дуэли взглядов Фьюри толкнул Строумэна, после чего началась драка. Потасовку разнимали охранники и другие рестлеры.

В какой то момент британский боксер вырубил десяток людей, сдерживавших его, и добрался до американца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре этого года экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри получил двухмесячное медицинское отстранение из-за травмы, полученной в бою против Отто Валлина.

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