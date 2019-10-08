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8 октября • обновлено в 23:36
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Тайсон Фьюри устроил грандиозную драку на шоу, уложив 10 человек - опубликовано видео

3.9т Читать материал на украинском

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри на WWE Monday Night Raw подрался с рестлером Броном Строумэном.

Во время дуэли взглядов Фьюри толкнул Строумэна, после чего началась драка. Потасовку разнимали охранники и другие рестлеры.

В какой то момент британский боксер вырубил десяток людей, сдерживавших его, и добрался до американца.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре этого года экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри получил двухмесячное медицинское отстранение из-за травмы, полученной в бою против Отто Валлина.

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Читайте все новости по теме "рестлинг" на OBOZREVATEL.

Тема
рестлинг
Персона
Тайсон Фьюри
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Клоун и есть клоун.
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Livesey David
Livesey David
В Свинарнии это называется дракой, ахахах.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Livesey David, а в Козляндии...??? драка за путинский х"уй...??? победитель сосет сколько хочет, остальные по графику...
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
тупая наигранная драка )))
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К Денис
К Денис
Кондратенко Сергей, дак это же не спорт, а шоу)))
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