Тайсон Фьюри тяжелым нокаутом дебютировал в рестлинге

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) провел свой первый поединок в рестлинге.

"Линейный чемпион" нокаутировал Брона Строумэна на турнире WWE под названием Crown Jewel, который 31 октября прошел в Саудовской Аравии.

Фьюри скинул своего соперника с ринга ударом по голове. Строумэн не смог за 10 секунд подняться обратно в ринг, после чего судья засчитал победу Тайсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фьюри унизительно отозвался о шансах украинца Александра Усика победить его в бою.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!