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31 октября • обновлено в 23:05
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Тайсон Фьюри тяжелым нокаутом дебютировал в рестлинге

2.4т Читать материал на украинском

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) провел свой первый поединок в рестлинге.

"Линейный чемпион" нокаутировал Брона Строумэна на турнире WWE под названием Crown Jewel, который 31 октября прошел в Саудовской Аравии.

Фьюри скинул своего соперника с ринга ударом по голове. Строумэн не смог за 10 секунд подняться обратно в ринг, после чего судья засчитал победу Тайсона.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фьюри унизительно отозвался о шансах украинца Александра Усика победить его в бою.

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Тема
рестлинг
Персона
Тайсон Фьюри
Место
Саудовская Аравия
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