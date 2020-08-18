Тайский боец нокаутировал соперника ударом ногой в голову: видео момента

Михаил Морозов Другие виды спорта 14:39, 18.08.2020 Обновлено: 14:43, 18.08.2020

На турнире по тайскому боксу в Бангкоке местный боец по прозвищу Дараек отправил в нокаут своего ирландского визави Науриса Бартоску.

Поединок закончился уже в первом раунде за 1:18 до его окончания. Таец активно работал ногами и провел несколько красивых атак в акробатическом стиле, прежде чем досрочно завершить бой.

Дараек - Наурис Бартоска
toquoc.vn

Дараек высоко подпрыгнул и нанес сопернику сокрушительный удар ногой в голову, после которого Бартоска упал на канвас и не вставал до окончания обратного отсчета рефери. К счастью, все обошлось, и ирландец довольно быстро смог подняться.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый боец UFC американец Шон О'Мэлли потерпел сенсационное поражение нокаутом в первом раунде.

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