Тайский боец нокаутировал соперника ударом ногой в голову: видео момента

На турнире по тайскому боксу в Бангкоке местный боец по прозвищу Дараек отправил в нокаут своего ирландского визави Науриса Бартоску.

Поединок закончился уже в первом раунде за 1:18 до его окончания. Таец активно работал ногами и провел несколько красивых атак в акробатическом стиле, прежде чем досрочно завершить бой.

Дараек - Наурис Бартоска toquoc.vn

Дараек высоко подпрыгнул и нанес сопернику сокрушительный удар ногой в голову, после которого Бартоска упал на канвас и не вставал до окончания обратного отсчета рефери. К счастью, все обошлось, и ирландец довольно быстро смог подняться.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый боец UFC американец Шон О'Мэлли потерпел сенсационное поражение нокаутом в первом раунде.

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