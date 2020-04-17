Сyber Суперлига Пари-Матч: результаты 17 апреля

17 апреля участники киберчемпионата Украины среди профессиональных баскетболистов Сyber Суперлиги Пари-Матч сыграли стартовые поединки.

Спортсмены соревнуются в NBA2K20. В группе А в первом поединке дня Вадим Прокопенко победил своим "Бруклином" "Бостон" Александра Липового – 69:58.

Александр Липовый ("Бостон") – Вадим Прокопенко ("Бруклин") – 58:69 (15:12, 17:11, 12:21, 14:25).

Липовый достаточно удачно начал поединок, сдержал давление соперника к середине матча, однако Прокопенко уверенно перехватил ход игры во второй половине, доведя итоговое преимущество до наибольшего за все игровое время.

В первом поединке группы В "Даллас" Андрея Кожемякина победил "Майами" Иссуфа Санона – 51:34.

Иссуф Санон ("Майами") – Андрей Кожемякин ("Даллас") – 34:51 (8:16, 5:10, 8:7, 13:18).

Первый поединок группы С показался самым ярым с начала игрового дня. "Лейкерс" Вячеслава Петрова на последних секундах вырвали победу у "Денвера" Артема Пустового. С начала встречи Пустовой удалось захватить незначительное преимущество. Во второй половине Петров выровнял борьбу, а решилось все только в заключительных атаках.

Артем Пустовой ("Денвер Наггетс") – Вячеслав Петров ("Лейкерс") – 57:61 (10:8, 17:10, 16:21, 14:22).

Роман Новиков ("Новый Орлеан") – Иссуф Санон ("Майами") – 44:49

Во втором матче группы С второе поражение потерпел Артем Пустовой. Его "Денвер" уступил "Филадельфии" Александра Антипова.

20:10 Александр Антипов ("Филадельфия") – Артем Пустовой ("Денвер") – 60:48 (8:13, 20:10, 19:13, 13:12)

В стартовом поединке группы D Максим Закурдаев со своим "Голден Стэйт" не позволил Юрию Кондраков с "Ютой" выровнять игру во второй половине. Поэтому первая победа Закурдаева.

Максим Закурдаев ( "Голден Стэйт") – Юрий Кондраков ("Юта") – 64:57 (12:7, 18:11, 13:20, 21:19)

В заключительном матче дня также в группе D Юрий Кондраков переиграл Александра Кобца.

Юрий Кондраков ("Юта") – Александр Кобец ("Милуоки") – 90:79 (23:15, 20:16, 26:24, 21:24)

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетболист "Черкаських Мавп" Александр Кобец оценил уровень киберчемпионату Суперлиги.

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