"Свинячья рожа": главу бокса России загнобили в сети за хамский поступок

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев наехал на президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта.

"В боксе боксируют настоящие мужчины, интеллигенты. А что в UFC? Хамство и унижение. Полная быдлятина. В бою Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора было унижение родителей и все остальное, на этом и дурак может зарабатывать деньги. UFC вспомнят только скандалами. Я благодарен Хабибу, что он показал все на ринге, делом доказал, кто он такой. Дэйну Уайта я бы назвал одним словом – ничтожество", – заявил Кремлев.

Умар Кремлев ФБР

Такое хамство в адрес американца вызвало бурное возмущение у пользователей сети.

"Ничтожество – это Умар Кремлев. Свинячья рожа которая поменяла фамилию для продвижения по службе (ранее была Лутфуллоев. – прим. Ред.), высасывает бюджетные бабки. Какой-то ган*он об*ырает топ-менеджера, который из организации которая к концу 90-х пришла в упадок , сделал одну из самых крутых и узнаваемых спортивных организаций в мире. Он реально думает , что Дейна обратит внимание на гавканье какого-то жополиза из России?", – пишут юзеры.

Ранее Кремлев заявлял, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов хочет провести свой следующий поединок летом 2019 года по правилам бокса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Хабиб Нурмагомедов нокаутировал Конора МакГрегора удушающим приемом в октябре прошлого года. Российский боец защитил чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Сразу после окончания поединка россиянин выпрыгнул из октагона и напал на одного из бойцов команды Конора. При этом МакГрегора в клетке атаковали дагестанские спортсмены.

2 февраля Нурмагомедов был отстранен от боев на девять месяцев за драку после боя с МакГрегором. Кроме того, россиянина оштрафовали на полмиллиона долларов.

Наказание Хабиба за драку с Конором вызвало истерику в команде россиянина

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