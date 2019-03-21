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"Свинячья рожа": главу бокса России загнобили в сети за хамский поступок

1.5тЧитать материал на украинском

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев наехал на президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта.

"В боксе боксируют настоящие мужчины, интеллигенты. А что в UFC? Хамство и унижение. Полная быдлятина. В бою Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора было унижение родителей и все остальное, на этом и дурак может зарабатывать деньги. UFC вспомнят только скандалами. Я благодарен Хабибу, что он показал все на ринге, делом доказал, кто он такой. Дэйну Уайта я бы назвал одним словом – ничтожество", – заявил Кремлев.

Умар Кремлев

Умар Кремлев

ФБР

Такое хамство в адрес американца вызвало бурное возмущение у пользователей сети.

"Ничтожество – это Умар Кремлев. Свинячья рожа которая поменяла фамилию для продвижения по службе (ранее была Лутфуллоев. – прим. Ред.), высасывает бюджетные бабки. Какой-то ган*он об*ырает топ-менеджера, который из организации которая к концу 90-х пришла в упадок , сделал одну из самых крутых и узнаваемых спортивных организаций в мире. Он реально думает , что Дейна обратит внимание на гавканье какого-то жополиза из России?", – пишут юзеры.

"Свинячья рожа": главу бокса России загнобили в сети за хамский поступок
"Свинячья рожа": главу бокса России загнобили в сети за хамский поступок
"Свинячья рожа": главу бокса России загнобили в сети за хамский поступок
"Свинячья рожа": главу бокса России загнобили в сети за хамский поступок
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"Это все, о чем я прошу": МакГрегор поставил ультиматум UFC

Ранее Кремлев заявлял, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов хочет провести свой следующий поединок летом 2019 года по правилам бокса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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UFC
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