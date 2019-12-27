"Похоронил живым": Александр Емельяненко снова ответил брату

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на слова брата Федора, который заявил, что для него родственник мертв.

Емельяненко-младший посоветовал Федору, который 29 декабря проведет поединок против американца Джексона на турнире Bellator 237, сходить в церковь.

Федор и Александр Емельяненко Facebook Александра Емельяненко

"Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым", – цитирует Александра "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко принял вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о проведении боя по правилам бокса. При этом политик выразил уверенность в том, что его поединок против профессионального бойца будет финансово выгодным для обеих сторон.

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