Су**и в хорошем смысле слова, – Горуна о партнершах по сборной Украины

Шестикратный чемпион Украины по каратэ и призер чемпионатов Европы и мира Станислав Горуна высказался о партнерах по сборной Анжелике Терлюге и Диане Шостак.

Каратист признался, что ему в команде с ними довольно сложно разговаривать.

"Эти девки – су**и в хорошем смысле слова. Мне такое нравится, они матерые. В каких-то моментах они могут быть жесткие, подорванные, наглые. Они свое возьмут. Это такие две бабы с характером. С Терлюгой мы часто конфликтуем, но когда нам что-то нужно и у нас совместный интерес по работе, то мы команда", – сказал Горуна в эфире Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

По словам каратиста, привлекательности им добавляет то, что они – успешные спортсменки.

"Репутационный фактор очень конкретную роль играет. О них все знают. Диана – молодая спортсменка, еще мене известная, но ее с каждым соревнованием все больше и больше пацанов замечают, даже с других стран. Бывает, мне пишут, чтобы я познакомил их", – подытожил Станислав.

Ранее Горуна признался, что не поехал бы воевать с Россией на восток Украины. По словам титулованного спортсмена, ему есть что терять.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!