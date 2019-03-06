МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Другие виды спорта

Суд вынес новое решение по Емельяненко

2.7тЧитать материал на украинском

Ставропольский краевой суд не удовлетворил жалобу российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, арестованного за неповиновение полиции.

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

кадр из видео

37-летний боец пытался добиться смягчения наказания, запросив назначение штрафа вместо ареста. Суд оставил изначальное решение в силе, сообщает ТАСС.

Бойцовская организация Russian Cagefighting Championship уже объявила о том, что Емельяненко не примет участия в турнире 4 мая. Также стало известно, что контракт бойца приостановлен.

Новости
"Будет насиловать, убивать": в России призвали "закрыть в Чечне" Емельяненко

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта спортсмен был осужден за неповиновение сотруднику полиции. Емельяненко признал вину и извинился за свое поведение.

Днем ранее его задержали в состоянии алкогольного опьянения после того, как он скрылся с места ДТП в Кисловодске. Тогда же в сети появилось видео, где боец грубо общается с сотрудником полиции.

У Емельяненко уже есть судимость. В 2015 году спортсмена признали виновным в деле об изнасиловании. В 2016-м он вышел на свободу и возобновил карьеру.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Александр Емельяненко
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги