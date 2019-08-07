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Строил глазки: тренер сборной России вляпался в международный скандал

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Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на тренера женской сборной России итальянца Серджио Бузато, в действиях которого во время матча заметили проявления расизма.

Как сообщает агентство Yonhap, инцидент произошел после матча олимпийского квалификационного турнира в Калининграде. После победы России над сборной Южной Кореи Бузато показал соперникам характерный жест с "узкими глазами".

Серджио Бузато

Серджио Бузато

yna.co.kr

В Южной Корее возмущены поступком наставника российской команды, называя его проявлением расизма. "Мы хотим уточнить, является ли такой акт наказуемым в Международной федерации волейбола (FIVB). Мы решили принять меры, чтобы такое больше не повторялось", - говорится в заявлении Южнокорейской волейбольной ассоциации. Письмо направлено руководству FIVB и Всероссийской федерации волейбола.

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Серджио Бузато работает в России с 2004 года. Он помогает не только женской сборной, но и тренеру мужской команды Туомасу Саммельвуо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России назвали "плевком в лицо" вердикт FIVB с выбором городов, которые примут чемпионат мира по волейболу.

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Тема
расизм
Место
Россия Калининград
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