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Стреляли: "качалка" в Гидропарке оказалась в опасности

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Культовое место Киева - тренажерный зал под открытым небом в Гидропарке - оказался в опасности. Негласного администратора этой спортивной мекки украинской столицы подстрелили накануне.

Стреляли: "качалка" в Гидропарке оказалась в опасности

Как сообщил у себя в Facebook общественный деятель Владимир Бондарь, одной из причин нападения может стать передел собственности с целью снести спортивный городок.

"Друзья, "качалка" в Гидропарке в опасности. Петю, трудами которого все функционирует и появляются новые тренажеры,просто выживают оттуда. Порезали и прострелили ногу. Все это при полном попустительстве со стороны полиции! Нужно что-то делать. Выживут Петю - распилят качалку", - написал Бондарь.

Стреляли: "качалка" в Гидропарке оказалась в опасности

Пострадавший Петр

Пострадавший Петр

Facebook Владимира Бондаря

Новости
В Киеве произошла стрельба у метро Гидропарк: есть пострадавшие

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом, посетитель тренажерного зала, выполняя упражнения, проткнул голову металлическим крюком тренажера, после чего самостоятельно не мог освободится.

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Место
УкраинаКиев
Тег
Гидропарк
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Борисс Робот
Борисс Робот
спорт лайф наверное... последних свободных качков пытается загнать на буржуйские тренажеры...
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