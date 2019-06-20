Стреляли: "качалка" в Гидропарке оказалась в опасности

Культовое место Киева - тренажерный зал под открытым небом в Гидропарке - оказался в опасности. Негласного администратора этой спортивной мекки украинской столицы подстрелили накануне.

Как сообщил у себя в Facebook общественный деятель Владимир Бондарь, одной из причин нападения может стать передел собственности с целью снести спортивный городок.

"Друзья, "качалка" в Гидропарке в опасности. Петю, трудами которого все функционирует и появляются новые тренажеры,просто выживают оттуда. Порезали и прострелили ногу. Все это при полном попустительстве со стороны полиции! Нужно что-то делать. Выживут Петю - распилят качалку", - написал Бондарь.

Пострадавший Петр Facebook Владимира Бондаря

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом, посетитель тренажерного зала, выполняя упражнения, проткнул голову металлическим крюком тренажера, после чего самостоятельно не мог освободится.

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