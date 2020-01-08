"Страшные дела": звезды украинского спорта отреагировали на падение Boeing в Иране

Падение украинского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение вблизи аэропорта Тегерана, не оставило никого равнодушным. В спортивном мире Украины также отреагировали на трагедию.
OBOZREVATEL собрал некоторые публикации известных отечественных спортсменов и футбольных клубов в социальных сетях.
Анна Ризатдинова (художественная гимнастика):
Олег Верняев (спортивная гимнастика):
Юлия Левченко (легкая атлетика):
Дарья Белодед (дзюдо):
Ольга Мазниченко (баскетбол 3х3):
Роман Яремчук (футбол):
Александр Панков (футбольный агент):
Ирина Лищинская (легкая атлетика):
Футбольный клуб "Динамо" (Киев):
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский самолет Boeing 737, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа (всего 176 человек), разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран). По последним данным, в авиакатастрофе погибли 11 украинцев.
OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим.
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