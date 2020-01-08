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8 января • обновлено в 14:45
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"Страшные дела": звезды украинского спорта отреагировали на падение Boeing в Иране

1.4т
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Падение украинского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение вблизи аэропорта Тегерана, не оставило никого равнодушным. В спортивном мире Украины также отреагировали на трагедию.

OBOZREVATEL собрал некоторые публикации известных отечественных спортсменов и футбольных клубов в социальных сетях.

Анна Ризатдинова (художественная гимнастика):

"Страшные дела": звезды украинского спорта отреагировали на падение Boeing в Иране

Олег Верняев (спортивная гимнастика):

"Страшные дела": звезды украинского спорта отреагировали на падение Boeing в Иране

Юлия Левченко (легкая атлетика):

"Страшные дела": звезды украинского спорта отреагировали на падение Boeing в Иране

Дарья Белодед (дзюдо):

"Страшные дела": звезды украинского спорта отреагировали на падение Boeing в Иране

Ольга Мазниченко (баскетбол 3х3):

"Страшные дела": звезды украинского спорта отреагировали на падение Boeing в Иране

Роман Яремчук (футбол):

"Страшные дела": звезды украинского спорта отреагировали на падение Boeing в Иране

Александр Панков (футбольный агент):

"Страшные дела": звезды украинского спорта отреагировали на падение Boeing в Иране

Ирина Лищинская (легкая атлетика):

Футбольный клуб "Динамо" (Киев):

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинский самолет Boeing 737, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа (всего 176 человек), разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран). По последним данным, в авиакатастрофе погибли 11 украинцев.

OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Анна Ризатдинова Олег Верняев Юлия Левченко Дарья Белодед Ольга Мазниченко Александр Панков Роман Яремчук
Место
Украина
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