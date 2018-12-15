Страшная травма на Кубке мира остановила соревнования

Во время скоростной спуска на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в итальянской Альта-Бадии произошел шокирующий инцидент. Швейцарский спортсмен Марк Гизин получил серьезную травму во время соревнований.

Спускаясь по трассе, спортсмен неудачно совершил прыжок, приземлившись на спину и бок. Из-за ужасной травмы Гизина соревнования были остановлены. Лыжника отправили в больницу на медицинском вертолете. О состоянии спортсмена пока ничего не известно.

Напомним, что на международном турнире по фигурному катанию Golden Spin of Zagreb фигуристка из США Эшли Кейн едва не потеряла сознание. Во время исполнения номера партнер Тимоти Ледук уронил ее головой об лед.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче киевского "Динамо" против чешского "Яблонеца" полузащитник киевлян Миккель Дуэлунд получил ужасную травму и покинул поле на карете скорой помощи. Молодому датчанину поставили страшный диагноз и назвали сроки возвращения на поле.