Странная причина: известный американский боец UFC отказался ехать в Россию

Американский боец смешанных боевых искусств UFC Деррик Льюис выступил против проведения боя против Александра Волкова в Москве. Тяжеловес считает, что ехать в Россию небезопасно из-за многочисленных расовых конфликтов.

"Я смотрел много видео, на которых людей били в России, преследовали их на улицах просто из-за цвета кожи. Поэтому я и не захотел туда ехать", — цитирует Дерека Льюиса "Спорт-Экспресс", назвав такую причину странной.

Также американский тяжеловес отметил, что в России часто возникают стычки из-за религиозных расхождений.

Напомним, что поединок Деррика Льюиса и Александра Волкова состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион UFC устроил мерзкую провокацию перед боем с МакГрегором.