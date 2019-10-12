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12 октября • обновлено в 20:12
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Стивен Сигал "заломал" Емельяненко болевым приемом - опубликовано видео

1.7т Читать материал на украинском

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел тренировку вместе со знаменитым голливудским актером и мастером единоборств Стивеном Сигалом.

Сигал показал на Емельяненко пару эффектных приемов, "скрутив" его болевым на руку. Побывав в проигрышном положении, боец, однако, показал большие пальцы, одобряя качество проведенного "залома". Видео Емельяненко опубликовал в своем Instagram.

"Стивен Сигал показал мне технику ведения боя, которой я раньше не владел!" — подписал россиянин ролик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Емельяненко 3 октября подрался с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Двое известных российских спортсменов устроили потасовку в одном из московских баров.

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Персоны
Александр Емельяненко Стивен Сигал
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Этот, сказочный долболоб, что придумывает заголовки, сам это видео смотрел?
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