Стивен Сигал "заломал" Емельяненко болевым приемом - опубликовано видео

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел тренировку вместе со знаменитым голливудским актером и мастером единоборств Стивеном Сигалом.

Сигал показал на Емельяненко пару эффектных приемов, "скрутив" его болевым на руку. Побывав в проигрышном положении, боец, однако, показал большие пальцы, одобряя качество проведенного "залома". Видео Емельяненко опубликовал в своем Instagram.

"Стивен Сигал показал мне технику ведения боя, которой я раньше не владел!" — подписал россиянин ролик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Емельяненко 3 октября подрался с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Двое известных российских спортсменов устроили потасовку в одном из московских баров.

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