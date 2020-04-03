"Старая проститутка": Хабиб оскорбил МакГрегора

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оскорбительно высказался в адрес ирландской звезды смешанных единоборств Корона МакГрегора.

В интервью ESPN ММА россиянин вспомнил один из своих прямых эфиров в Instagram, во время которого Конор влез в разговор Хабиба с подписчиками.

"Конор – это фейк! Он всегда будет №2. У него было полгода, чтобы подготовиться к нашему бою в 2018 году. И что он показал в клетке? Ничего. Полный ноль. Его поведение в Instagram? Он выглядит, как старая проститутка, которой не хватает внимания. Его время прошло. Просто передайте ему это", – сказал Нурмагомедов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов жестко ответил болельщикам, которые раскритиковали его за нежелание ехать в США на бой с Тони Фергюсоном.

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