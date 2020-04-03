Главная Новости
3 апреля • обновлено в 14:55
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Старая проститутка": Хабиб оскорбил МакГрегора

1.2т
Читать материал на украинском

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оскорбительно высказался в адрес ирландской звезды смешанных единоборств Корона МакГрегора.

В интервью ESPN ММА россиянин вспомнил один из своих прямых эфиров в Instagram, во время которого Конор влез в разговор Хабиба с подписчиками.

"Конор – это фейк! Он всегда будет №2. У него было полгода, чтобы подготовиться к нашему бою в 2018 году. И что он показал в клетке? Ничего. Полный ноль. Его поведение в Instagram? Он выглядит, как старая проститутка, которой не хватает внимания. Его время прошло. Просто передайте ему это", – сказал Нурмагомедов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов жестко ответил болельщикам, которые раскритиковали его за нежелание ехать в США на бой с Тони Фергюсоном.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
Персоны
Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Swole Patrol
VS
MIBR
Победа MIBR
1.65 Сделать ставку
100 Thieves
VS
FURIA
Победа 100 Thieves
1.60 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Evil Genuises
Победа Team Liquid
1.55 Сделать ставку
Карантин в Украине закончится с 1 мая по 1 июня 2020 года
2.00 Сделать ставку
Следующий матч в рамках ATP/WTA состоится с 1-го июня по 31-е июля 2020 года
2.87 Сделать ставку
Леброн Джеймс
VS
Джеймс Харден
Леброн Джеймс наберет больше очков в первом матче после
1.90 Сделать ставку
Почеттино - следующий тренер Манчестер Юнайтед
1.28 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
TyLoo
Победа Virtus.pro с форой в -1,5 карты
2,15 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.85 Сделать ставку
FaZe
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку