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21 ноября • обновлено в 19:41
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"Не идет между народами": украинский чемпион шокировал признанием о войне с Россией

4.5т
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Украинский победитель Европейских игр-2019 и Всемирных игр-2017, а также обладатель "золота" Кубка мира по каратэ Станислав Горуна уверен, что в война с Россией идет лишь между политиками.

Станислав Горуна

Станислав Горуна

tribuna.com

"Война, которую мы сейчас имеем, является сугубо политической. К сожалению, она есть. Это не война между нациями, народами, а война политиков. Лидеры государств имеют ресурсы и влияние, чтобы эту войну поддерживать. Поэтому если бы не воля Путина, только Путина, то войны между Украиной и Россией не было. Поэтому "Путин – х***о", если что, – цитирует Горуну tribuna.com.

Такое признание вызвало бурную реакцию у украинских болельщиков.

"Пусть семьям погибших солдат скажет в глаза это", "Клоун, многие политики погибли на войне? В стране у каждого есть знакомый, который погиб на войне, а оно еще может такое молоть", - пишут шокированные юзеры в интернете.

"Не идет между народами": украинский чемпион шокировал признанием о войне с Россией

(c) tribuna.com

"Не идет между народами": украинский чемпион шокировал признанием о войне с Россией

(c) tribuna.com

"Не идет между народами": украинский чемпион шокировал признанием о войне с Россией

(c) tribuna.com

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Автор
Максим Богданов
Тема
каратэ
Персона
Станислав Горуна
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Комментарии
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Grich Lara
Grich Lara
Пошліть його на передову,хай перевірить
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Grich Lara, а ты уже проверила?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Всё больше знаменитостей шлют боевое меньшинство пидapoв украинских на xyй Пецей во главе!)))))))
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Питон Каа
Питон Каа
Погодите осуждать его, свидомиты, он ведь там про Путина чего-то вякнул, не разобрать...
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