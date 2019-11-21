Украинский победитель Европейских игр-2019 и Всемирных игр-2017, а также обладатель "золота" Кубка мира по каратэ Станислав Горуна уверен, что в война с Россией идет лишь между политиками.

Станислав Горуна tribuna.com

"Война, которую мы сейчас имеем, является сугубо политической. К сожалению, она есть. Это не война между нациями, народами, а война политиков. Лидеры государств имеют ресурсы и влияние, чтобы эту войну поддерживать. Поэтому если бы не воля Путина, только Путина, то войны между Украиной и Россией не было. Поэтому "Путин – х***о", если что, – цитирует Горуну tribuna.com.

Такое признание вызвало бурную реакцию у украинских болельщиков.

"Пусть семьям погибших солдат скажет в глаза это", "Клоун, многие политики погибли на войне? В стране у каждого есть знакомый, который погиб на войне, а оно еще может такое молоть", - пишут шокированные юзеры в интернете.

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, весной этого года Стас завоевал "бронзу" чемпионата Европы в одиночном мужском кумите.

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