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11 мая • обновлено в 11:44
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"Стало последней каплей": украинский борец Богда Грицай объяснил, почему бросил вызов Усику

2.2т
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Чемпион Украины по борьбе среди молодежи Богдан Грицай заявил, что прямые угрозы Александра Усика в адрес простых граждан стали причиной, по которой он бросил вызов боксеру.

"Последней каплей стало то видео, в котором Александр обратился с откровенной угрозой к обычным украинцам, продемонстрировав пренебрежение ко всему нашему народу. Это недопустимо. Я не выдержал, потому что еще такого не видел, чтобы профессиональный спортсмен занимался запугиванием простых людей. Поэтому решил предложить Усику выйти со мной в клетку. Я не дрался там никогда, точно так же, как не делал этого и Александр. Предложил ему равные условия. Пусть покажет, на что способен, а не пугает", – сказал Грицай в интервью изданию Главком.

Богдан Грицай

Богдан Грицай

УНИАН

Он не верит, что Усик примет его вызов, и считает, что теперь боксер будет более тщательно подбирать слова.

"Да. Но я показал, что есть украинцы, которые способны дать ему отпор. Пусть будет к этому готов. Хватит молчать и слушать оскорбления в адрес нашей страны и нас как ее граждан", – добавил борец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик опубликовал у себя в Instagram видео, где показывает, как будет разбираться с людьми, которые его критикуют.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Александр Усик
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Каков смельчак! Вступился за нас! За простых украинцев! За нашу свидомость! Золото а не человек!
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западенский рогуль
западенский рогуль
свободу луису карволану,кто этого Грицая знал?решил дешевую рекламку заделать
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