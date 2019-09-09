Стало известно условие для реванша Хабиб – МакГрегор

Россиянин Хабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Порье в чемпионском бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) намерен сразиться с американцем Тони Фергюсоном.

Только в случае отказа Эль-Кукуя выходить в октагон глава UFC Дана Уайт рассмотрит вариант с проведением реванша Нурмагомедов – МакГрегор. Об это заявил сам президент организации.

Конор МакГрегор – Хабиб Нурмагомедов

"Да, Тони Фергюсон следующий в очереди на бой с Хабибом. Если он примет бой. Посмотрим, чем все закончится, когда Хабиб будет драться снова, и когда захочет следующий бой Тони. Если он не примет бой, то реванш с Конором будет иметь смысл", – приводит слова Уайта South China Morning Post.

Любопытно, что бой Хабиб – Фергюсон планировался уже четырежды (!), но каждый раз кто-то из бойцов снимался с поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.

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