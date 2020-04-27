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27 апреля • обновлено в 12:02
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Стало известно состояние госпитализированного отца Хабиба

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Легендарный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап, находится в стабильном состоянии.

"Я уже позвонил, кстати, ребятам. Мне сказали, что у Абдулманапа состояние стабильное. Так что, все в порядке у него будет", – цитирует слова Тактарова издание Pravda.ru.

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы

Sportbox

Отметим, что в субботу, 25 апреля, Адбулманап был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию. Ему сделали тест на коронавирус, но его результат пока неизвестен. Отец Хабиба является тренером по самбо и смешанным единоборствам. За свою карьеру он воспитал 20 чемпионов мира по боевому самбо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Абдулманап Нурмагомедов заявил, что отец украинского чемпиона WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко Анатолий будет тренировать чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перед его боем с Флойдом Мейвезером.

5 марта Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) заявил, что готов выйти на бой против Хабиба Нурмагомедова или Конора МакГрегора, если ему заплатят 600 миллионов долларов.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов предложил интересный формат боя против Флойда Мейвезера и прокомментировал информацию о его проведении.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
MMA
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Место
Россия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Мейвезер совсем совесть потерял, я и за 100 млнов долларов выйду против Хабиба...
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