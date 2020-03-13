Стало известно, как коронавирус повлияет на турниры UFC

Глава UFC Дэйна Уайт выступил с официальным заявлением о том, что организация не будет отменять ни один турнир, но вынуждена будет пойти на некоторые ограничения из-за коронавируса.

"Мы внимательно следим за ситуацием с коронавирусом и его влиянием на спортсменов, персонал и болельщиков UFC по всему миру. Мы не будем отменять ни один турнир, но вынуждены реагировать на эти беспрецедентные обстоятельства. Некоторые события будут перенесены из городов, где они должны были пройти, в центр UFC “Apex”, который находится в Лас-Вегасе. К сожалению, эти турниры могут быть закрыты для болельщиков", – сказал Уайт в видео, опубликованном на официальном канале UFC на YouTube.

Дэйна Уайт Bloody Elbow

Он также добавил, что все события будут транслироваться в режиме онлайн, а фанаты, купившие билеты на эти турниры, получат полный возврат средств.

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