Стало известно, где похоронят отца Хабиба.

Отца российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Адбулманапа похоронят в селе Кироваул в Дагестане.

"Братья поехали в аэропорт, сегодня должны привезти (тело – Ред.). Хоронить будут в родном селе, в Кировауле, если успеют сегодня, то сегодня хороним. В село уже приехали родственники, все уже собрались, естественно, еще соберутся люди", – цитирует слова главы села Ильяса Хазиева издание ТАСС.

Напомним, что о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Отец Хабиба умер в одной из больниц Москвы после продолжительной госпитализации. Он оказался в махачкалинской больнице 25 апреля, после чего был в экстренном порядке перевезен в российскую столицу. В последнее время состояние тренера было крайне тяжелым.

Как сообщал OBOZREVATEL, комментатор Рамазан Рабаданов поделился новыми подробностями смерти Абдулманапа Нурмагомедова, рассказав о том, что он перенес два инсульта.