Стали известны подробности жуткого убийства вице-чемпионки России

Причиной убийства 16-летней вице-чемпионки России по плаванию Сафии Аскаровой стал ее отказ возобновить отношения с молодым человеком.

Сафия Аскарова соцсети

В ходе следственного эксперимента убийца признался, что совершил преступление на пустыре возле дома Аскаровой, куда он позвал ее поговорить. После резкого отказа девушки возобновить отношения юноша напал на нее с ножом. Обвиняемый признался, что после первых ударов перестал понимать, что происходит. Убийца учился в соседней школе и долгое время ухаживал за спортсменкой.

Место убийства Следственный комитет России

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти пловчихи стало известно 24 декабря. Тело Аскаровой с 30 ножевыми ранениями нашли в Автозаводском районе города с колото-резаными ранениями.

25 декабря молодого человека арестовали. Он заключен под стражу на два месяца, после чего предстанет перед судом.