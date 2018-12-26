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Стали известны подробности жуткого убийства вице-чемпионки России

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Причиной убийства 16-летней вице-чемпионки России по плаванию Сафии Аскаровой стал ее отказ возобновить отношения с молодым человеком.

Сафия Аскарова

Сафия Аскарова

соцсети

В ходе следственного эксперимента убийца признался, что совершил преступление на пустыре возле дома Аскаровой, куда он позвал ее поговорить. После резкого отказа девушки возобновить отношения юноша напал на нее с ножом. Обвиняемый признался, что после первых ударов перестал понимать, что происходит. Убийца учился в соседней школе и долгое время ухаживал за спортсменкой.

Место убийства

Место убийства

Следственный комитет России

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Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти пловчихи стало известно 24 декабря. Тело Аскаровой с 30 ножевыми ранениями нашли в Автозаводском районе города с колото-резаными ранениями.

25 декабря молодого человека арестовали. Он заключен под стражу на два месяца, после чего предстанет перед судом.

Читайте все новости по теме "плавание" на OBOZREVATEL.

Тема
плавание
Место
РоссияТольятти
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Дейман Алон
Дейман Алон
Чисто пидарашенское решение вопроса....
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