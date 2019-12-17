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17 декабря • обновлено в 15:51
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"Сс*кло": российский боец UFC напал на американца по пути в туалет

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Американский боец смешанного стиля (ММА) Коди Гарбрандт рассказал о стычке, которая произошла у него с российским бойцом Петром Яном во время турнира UFC-245 в Лас-Вегасе.

Коди Гарбрандт

Коди Гарбрандт

По словам американского спортсмена, россиянин настиг его по пути в туалет, после чего между спортсменами возникла ссора.

"На самом деле это ссыкло появилось на моем пути, когда я один шел в туалет", – описал Гарбрандт инцидент в сторис Instagram, подчеркнув, что время Яна "еще наступит".

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Добавим, что в СМИ попало видео ссоры между американцем и россиянином. Конфликт вовремя уладила служба безопасности.

Гарбрандт – бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету 11 побед и три поражения. Ян одержал 16 побед и потерпел одно поражение в боях по правилам ММА.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший боец UFC Джейсон Найт избил в туалете двух мужчин.

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Автор
Денис Карпов
Тема
UFC
Место
США Лас-Вегас
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