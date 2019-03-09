"Спровоцировали": Емельяненко нелепо оправдался за пьяный скандал

Российский боец Александр Емельяненко обвинил правоохранителей в провокации. Спортсмен сел за руль в пьяном виде и отказался выходить из машины по приказу сотрудников полиции, а затем оказывал сопротивление и оскорблял их при задержании.
"Не признаю себя виновным. Вся ситуация была спровоцирована сотрудниками полиции. Спровоцирована на грубое общение, грубый разговор и соответствующее поведение. Когда они подходили ко мне без включенных регистраторов, они говорили со мной совершенно иначе", — цитирует Емельяненко ToFight.
Александр Емельяненко
instagram.com/alexemelyanenko
По словам бойца, на камеру правоохранители стали вести себя иначе.
"Когда они спровоцировали меня, когда они увидели, что я готов с ними общаться в таком же тоне, что и они со мной, они включили видеорегистраторы и стали общаться со мной любезно", — нелепо оправдался Емельяненко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александра Емельяненко задержали в состоянии алкогольного опьянения первого марта после того, как он скрылся с места ДТП в Кисловодске. Тогда же в сети появилось видео, где боец грубо общается с сотрудником полиции.
Российский боец Сергей Харитонов призвал главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова изолировать Емельяненко.
На следующий день спортсмен был осужден за неповиновение сотрудникам полиции. Емельяненко признал вину и извинился за свое поведение.
После пьяного скандала руководство Российского чемпионата по боям в клетке (RCC) отменило бой Емельяненко.
Адвокаты российского бойца подали апелляцию, чтобы смягчить меру пресечения спортсмена, однако суд оставил в силе первоначальный вердикт.
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