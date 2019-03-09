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"Спровоцировали": Емельяненко нелепо оправдался за пьяный скандал

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Российский боец Александр Емельяненко обвинил правоохранителей в провокации. Спортсмен сел за руль в пьяном виде и отказался выходить из машины по приказу сотрудников полиции, а затем оказывал сопротивление и оскорблял их при задержании.

"Не признаю себя виновным. Вся ситуация была спровоцирована сотрудниками полиции. Спровоцирована на грубое общение, грубый разговор и соответствующее поведение. Когда они подходили ко мне без включенных регистраторов, они говорили со мной совершенно иначе", — цитирует Емельяненко ToFight.

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

instagram.com/alexemelyanenko

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По словам бойца, на камеру правоохранители стали вести себя иначе.

"Когда они спровоцировали меня, когда они увидели, что я готов с ними общаться в таком же тоне, что и они со мной, они включили видеорегистраторы и стали общаться со мной любезно", — нелепо оправдался Емельяненко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Александр Емельяненко
Место
Россия
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минин евген
минин евген
козлячья натура из кацапья всегда вылазит наружу, особенно если кацапьё в своём привычном состоянии - ужратом.
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