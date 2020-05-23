Спортсменка-звезда шоу на Netflix Хана Кимура внезапно умерла в 22 года

Максим Богданов Другие виды спорта 21:06, 23.05.2020 Обновлено: 21:16, 23.05.2020

Японская рестлерша Хана Кимура, звезда шоу "Дом с террасой" на Netflix, умерла в 22 года, сообщает Variety.

Причины смерти японской спортсменки неизвестны. Однако накануне случившегося в сторис Instagram Кимуры появилась фотография японки с кошкой и надпись "прощайте".

@hanadayo0903

Кроме того, фанаты обратили внимание на то, что в Twitter рестлерши появлялись тревожные записи. В одной из них, если верить переводу фанатов японки, она заявляла, что "не хочет быть человеком". Вероятно, спортсменка стала жертвой буллинга в социальных сетях.

Кимура дебютировала в рестлинге в 2016 году. Ее мать — Кийоко Кимура — также выступала в профессиональном рестлинге. Кроме того, Кимура снималась в японском шоу "Дом с террасой", доступном в Netflix.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нападающий харьковского "Металлиста" Мильян Мрдакович покончил жизнь самоубийством в возрасте 38 лет.

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