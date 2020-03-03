Спортсменка с подозрением на коронавирус ужаснулась условиями в московской больнице

Российская бильярдистка Кристина Ткач находится в ужасе из-за условий содержания на карантине в московской больнице, в которую она попала после возвращения из Италии.
"Мы должны быть на карантине, но при этом никакого соблюдения правил нет, и шанс заразиться именно здесь намного выше, чем в самом Китае. Подселяют "свеженьких" с непонятным диагнозом в палаты к абсолютно здоровым людям с отрицательными тестами. Нет дезинфекции, медсестры и медработники раз через раз надевают маски, никто не соблюдает никакие другие меры безопасности. Мы ходим в один туалет и душ", – рассказала о ситуации Ткач у себя в Instagram.
Кристина Ткач
Predator Cues
UPD: Спасибо всем за ваше участие и поддержку💕 Нас всех перевели в другую больницу, сестру выписали. Друзья, привет! Не думала, что буду когда-то такое писать, но настал этот день. И сейчас нужна ваша помощь - мы должны распространить эту информацию. Я очень надеюсь, что мы сможем изменить эту ситуацию вместе. Без вас никак. Потому что на наши СМИ полагаться нельзя, информация меняется, как погода последние пару дней, вы сами все понимаете. Честно, я была крайне спокойна и знала, что мои шансы, что ничего нет - очень велики. Так же, как и у моей сестры. Но сейчас я пишу этот пост, и мои руки слегка трясутся. 24 числа Я прибыла из Италии, где вылетала из аэропорта в Венеции, а находилась 2 дня в городе Тревизо. Как мы знаем, в этом районе началось быстрое распространение коронавируса, вчера было 1,500 заболевших, всего за 1 неделю. Я чувствовала недомогание и в четверг у меня началось ухудшаться самочувствие. Симптомы - сухой кашель и сильная усталость. В пятницу, 28 февраля, поднялась температура до 37. Аналогичная история была и у моей сестры- в пятницу с утра начался сухой кашель, а к вечеру поднялась температура до 37,6 и было очень сильное недомогание. Было принято решение во избежание риска для наших близких и друзей, а также потому что мы вскоре улетали из страны обе, провериться на вирус, ведь была масса источников, которые уверяли, что это процедура быстрая, что надо проверяться, - в общем призыв к нашей сознательности и ответсвенности. Нас забрали по очереди на скорой помощи в Инфекционную клиническую больницу #1 Продолжение в карусели ➡️➡️
Стоит отметить, что благодаря распространению этого поста в социальных сетях россиянку и всех других пациентов больницы перевели в другое лечебное заведение.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии, откуда приехала бильярдистка, зафиксировано уже более полутора тысяч случаев заражения коронавирусом.
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