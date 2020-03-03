Спортсменка с подозрением на коронавирус ужаснулась условиями в московской больнице

Российская бильярдистка Кристина Ткач находится в ужасе из-за условий содержания на карантине в московской больнице, в которую она попала после возвращения из Италии.

"Мы должны быть на карантине, но при этом никакого соблюдения правил нет, и шанс заразиться именно здесь намного выше, чем в самом Китае. Подселяют "свеженьких" с непонятным диагнозом в палаты к абсолютно здоровым людям с отрицательными тестами. Нет дезинфекции, медсестры и медработники раз через раз надевают маски, никто не соблюдает никакие другие меры безопасности. Мы ходим в один туалет и душ", – рассказала о ситуации Ткач у себя в Instagram.

Кристина Ткач Predator Cues

Стоит отметить, что благодаря распространению этого поста в социальных сетях россиянку и всех других пациентов больницы перевели в другое лечебное заведение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии, откуда приехала бильярдистка, зафиксировано уже более полутора тысяч случаев заражения коронавирусом.

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