Спортсменка, рассказавшая о "правильном допинге" в России, стала чемпионкой Украины

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова, принявшая в июле гражданство Украины, выиграла чемпионат страны в женском одиночном катании.
Она набрала 189,23 балла по сумме двух программ и более чем на 46 баллов опередила занявшую второе место Таисию Спесивцеву их Харькова.
"Короткая программа Насти – это был такой рабочий прокат. Она может и лучше, но ей просто еще не хватает опыта. Вторая половина произвольной программы вышла смазанной по той причине, что спортсменка хотела показать тройной аксель, и мы совместно решили, что надо попробовать. Но, видимо, это тоже дело опыта, так что тут все зависит от количества стартов, а у Насти был только один турнир, где она сделала указанный прыжок", – прокомментировала тренер фигуристки Светлана Панова сайту федерации фигурного катания Украины.
Beautiful medalists of the Ukranian Nationals🇺🇦 This was a cool competition and all of this three girls skated brilliantly! Special congrats to our girl Anastasia Shabotova, who has become the Champion🥇 Nice job🤛 . #Anastasiashabotova #shabotova_support #shabotova #ukraine #figureskating #snowleopards
Шаботова прославилась после скандального заявления о допинге, на международных соревнованиях
"Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить", — заявила в свое время юная спортсменка.
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