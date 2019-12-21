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21 декабря • обновлено в 12:21
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Спортсменка, рассказавшая о "правильном допинге" в России, стала чемпионкой Украины

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13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова, принявшая в июле гражданство Украины, выиграла чемпионат страны в женском одиночном катании.

Она набрала 189,23 балла по сумме двух программ и более чем на 46 баллов опередила занявшую второе место Таисию Спесивцеву их Харькова.

"Короткая программа Насти – это был такой рабочий прокат. Она может и лучше, но ей просто еще не хватает опыта. Вторая половина произвольной программы вышла смазанной по той причине, что спортсменка хотела показать тройной аксель, и мы совместно решили, что надо попробовать. Но, видимо, это тоже дело опыта, так что тут все зависит от количества стартов, а у Насти был только один турнир, где она сделала указанный прыжок", – прокомментировала тренер фигуристки Светлана Панова сайту федерации фигурного катания Украины.

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Шаботова прославилась после скандального заявления о допинге, на международных соревнованиях

"Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить", — заявила в свое время юная спортсменка.

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Автор
Максим Богданов
Тема
фигурное катание
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чемпионат Украины - это серьёзно. Примерно как чемпионат Латвии
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