Друзья, давайте заглянем за закулисье спорта. Всегда там много интересного – например, мода среди спортсменов на татуировки. Всевозможные "шедевры" можно видеть на ногах, руках, шеях, спинах. О многих из них OBOZREVATEL неоднократно рассказывал.

Насколько я знаю, не было никогда татуировок у Мунтяна, Буряка, Блохина, Онищенко, Заварова, Конькова… Вы можете мне возразить, мол, тогда моды такой не было. Но тогда мода была на классный высокотехничный футбол, который постоянно демонстрировали названные и неназванные мной мастера, посмотреть на игру которых шли десятки тысяч зрителей.

Но не только нынешние футболисты "заболели" тату. Поговорим и о представителях других видов спорта.

Татуировки, и не одна, на телах наших знаменитых боксеров, олимпийских чемпионов, обладателей чемпионских поясов в профессиональной карьере Василия Ломаченко и его большого друга Александра Усика. На ринге они хорошо видны.

У пловца Олега Лисогора с олимпийский наградами не сложилось. Но он неоднократно выигрывал крупные соревнования и получил громкое прозвище – Король Брасса. Возможно, успехам поспособствовал китайский иероглиф, который выколот на внутренней стороне предплечья спортсмена. Смысл тату Олег так и не раскрыл. По его словам, это девиз, который помогает в трудную минуту. И пусть трудных минут в жизни Лисогора будет как можно меньше.

Не может никак остановиться и баскетболист одного из клубов украинской баскетбольной Суперлиги американец Макс Конате. Вот что он рассказал: "Тату все растут и растут. Первую набил лет в семнадцать, была посвящена баскетболу. Затем была самурайская маска. А сейчас правая рука уже полностью забита от кисти до плеча".

Не отстают от мужчин и представительницы прекрасного пола. Сестры-теннисистки Алена и Катя Бондаренко украсили спины одинаковым узором в виде крыльев. У бегуньи Татьяны Петлюк цветок на плече и орнамент на пояснице. У чемпионки Олимпиады-2008 по гребле Инны Осипенко-Радомской – олимпийские кольца на плече. Правда, посвящены они афинской "бронзе".

Оригинальнее всех поступила ирландская наездница Луиз Лайон – на Олимпиаде в Пекине на крупе ее лошади несложно было заметить трилистник и олимпийскую символику. Видимо, конь "горел" желанием обзавестись тату, да только кто его спрашивал. Так что и у лошадей есть татуировки.

Кто он?

И вновь два вопроса от OBOZREVATEL для вас, поклонники футбола. Они довольно сложные, но вы все знаете о футболе, а если нет, то узнаете сейчас. Правильные ответы – в конце этого материала. Единственная подсказка: игроки, о которых мы вас спрашиваем, в свое время играли в сборной бывшего СССР.

1. Он возвращался со сборов из Коломны в Москву. Потом экспертиза показала полное отсутствие в его крови алкоголя, хотя для него это было скорее исключением, чем правилом. Скорее всего – устал и незаметно для себя задремал. Выехал на встречную полосу, в лоб самосвалу… Его спас случай – плохо закрепленное сидение, вместе с которым его вышвырнуло из машины, но все равно его "собирали" по кусочкам, и долгое время он находился между небом и землей.

А вот обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены. В тот день за ним заехали в "Лужники" какие-то веселые кавказцы, на вопрос друга – знакомые ли? – он ответил утвердительно, уехал с ними, а потом его нашли с проломленной головой возле Варшавского шоссе.

2. Он хотел отдать золотую медаль чемпиона Олимпийских игр-1956 Эдуарду Стрельцову (тогда медали по странному решению МОК вручались только участникам финала), но Эдик вспылил: "Заикнешься еще раз об этом – перестану с тобой разговаривать! Тебе 30, мне 19, я себе медалей еще завоюю".

* * *

Как и многие из нас, спортсмены – люди очень суеверные. Выходя на поле, многие из них крестятся, ступают на него с определенной ноги, у некоторых есть свои талисманы, с которыми они порой не расстаются даже на спортивных аренах. Верят они и в приметы. Перед тем, как поговорить об этом, предлагаю познакомиться с довольно любопытной информацией.

Верить или не верить в приметы – дело индивидуальное, но полностью игнорировать их все же не стоит, считает победитель девятого сезона международной "Битвы экстрасенсов" Ильмира Дербенцева: "Можно не верить в приметы, но прислушиваться к своей интуиции и подсознанию. Они всегда подскажут, как следует поступить и на что обратить внимание. Например, если мы возвращаемся с полпути, возможно, нам не следует идти туда, куда собрались. Вернитесь и прислушайтесь к себе — интуиция подскажет: продолжать путь или лучше это дело перенести на другой день".

Пожалуй, наиболее суеверные спортсмены – это хоккеисты. Тут у каждого второго имеется какой-то свой пунктик, вроде бы помогающий побеждать. Знаменитый вратарь "Сокола" Юрий Шундров, к примеру, перед игрой в раздевалке всегда расстилал перед собой специальное полотенце, на котором в определенном порядке укладывал ловушку, щиток, шлем с маской… Это была определенная обязательная программа, которая повторялась от матча к матчу. И не дай Бог, чтобы кто-то из игроков наступил на это полотенце: Юрий в такой ситуации просто слетал с катушек – ведь это был верный путь к поражению.

То же самое касается привычки Стэна Микиты, игравшего в "Чикаго". Перед каждой домашней игрой он выкуривал сигарету, а бычок отправлял в одну и ту же урну – и непременно щелчком пальцев через левое плечо. Кстати, дымил этот форвард, как паровоз, что, правда, не помешало ему выиграть кучу индивидуальных призов и стать самым результативным игроком в истории "Чикаго".

Была своя заморочка и у лучшего хоккеиста всех времен и народов Уэйна Гретцки. Однажды перед матчем он случайно рассыпал детскую присыпку на свою клюшку. Ну а поскольку сыграл в тот день форвард просто здорово, то с тех пор он осыпал этим порошком свое орудие труда перед каждой игрой. Иногда делал это прямо на скамейке запасных – к восторгу публики.

Ну а теперь – о главной примете НХЛ: если вы хотите выиграть Кубок Стэнли, вам ни в коем случае нельзя бриться во время матчей плей-офф. Ввели её в обиход хоккеисты "Айлендерс" в 1980 году, а поскольку после триумфа в том сезоне они выиграли заветный трофей еще три раза подряд, примету взяли на вооружение и игроки других клубов. С тех пор с Кубком Стэнли позируют вполне колоритные бородачи.

Переняли подобную традицию и представители других видов спорта. Если вы обратили внимание, то многие игроки украинской Премьер-лиги порой выходят на матчи заметно небритыми. Так, на фарт. Играя в "Динамо", нечасто брились Ярмоленко, Кравец… И эти ребята исправно забивали. Помнится, для того, чтобы прервать серию неудачных матчей, киевские динамовцы обзавелись прическами "под Котовского". Выйдя на первый матч, команда одержала важную победу – и пошло-поехало.

* * *

А теперь предлагаю ознакомиться с ответами на вопросы, прозвучавшие в этом материале.

Первый ответ – Валерий Воронин.

Второй ответ – Никита Симонян.

Вот и все. И один вам совет – хотите верьте, хотите проверьте. Если черная кошка перешла вам дорогу, поделилась своей энергией – это хороший знак и у вас все будет получаться. Если уж кого-то и опасаться, то белой кошки – это, наоборот, энергетически слабое животное и предвестник болезней. Если она переходит дорогу, то забирает вашу энергию, ослабляет вас и делает уязвимым.

Так что, удачи вам, всегда и во всем!