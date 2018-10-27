Спортсменка из России ''застрелилась'' после провального выступления

Российская фигуристка Евгения Медведева неудачно стартовала на Гран-При Канады. После провальной короткой программы, после исполнения которой российская спортсменка заняла седьмое место, серебряная призерша Олимпиады-2018 в Пхенчхане "выстрелила" в голову из пальца.
Видео эпизода выложили болельщики Медведевой на своей странице в Twitter.
"Настроение дня. Но удачи завтра Жанне. Мы все верим в тебя", - поддержали российскую фигуристку фанаты.
mood for the day. but good luck tomorrow janny!! we all believe in you 💘#evgeniamedvedeva #евгениямедведева pic.twitter.com/Z2lCcnu2kt— evgenia medvedeva gallery (@evgeniagallery) 27 октября 2018 г.
Напомним, что 27 октября Медведева и ее соперницы представят произвольную программу.
Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира унизил Россию.
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