Спортсменка из России ''застрелилась'' после провального выступления

Российская фигуристка Евгения Медведева неудачно стартовала на Гран-При Канады. После провальной короткой программы, после исполнения которой российская спортсменка заняла седьмое место, серебряная призерша Олимпиады-2018 в Пхенчхане "выстрелила" в голову из пальца.

Видео эпизода выложили болельщики Медведевой на своей странице в Twitter.

"Настроение дня. Но удачи завтра Жанне. Мы все верим в тебя", - поддержали российскую фигуристку фанаты.

mood for the day. but good luck tomorrow janny!! we all believe in you 💘#evgeniamedvedeva #евгениямедведева pic.twitter.com/Z2lCcnu2kt