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Спортсменка из России ''застрелилась'' после провального выступления

9.2тЧитать материал на украинском

Российская фигуристка Евгения Медведева неудачно стартовала на Гран-При Канады. После провальной короткой программы, после исполнения которой российская спортсменка заняла седьмое место, серебряная призерша Олимпиады-2018 в Пхенчхане "выстрелила" в голову из пальца.

Видео эпизода выложили болельщики Медведевой на своей странице в Twitter.

"Настроение дня. Но удачи завтра Жанне. Мы все верим в тебя", - поддержали российскую фигуристку фанаты.

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Напомним, что 27 октября Медведева и ее соперницы представят произвольную программу.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира унизил Россию.

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Тема
фигурное катание
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