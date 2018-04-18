Спортсменам Украины разрешили выступать в России: Жданов пояснил ситуацию

Министр спорта Украины Игорь Жданов пояснил ситуацию с новым указом, который позволяет спортсменам участвовать в турнирах в Российской Федерации.

По словам чиновника, он не имеет права запретить спортсменам выезжать на соревнования, поэтому Минспорта юридически уточнило этот момент.

В то же время Жданов акцентирует внимание, что Министерство, и как министр, неизменные в своей позиции.

"Мы категорически против участия сборных команд в соревнованиях в России. Всю моральную ответственность за самовольную участие в этих соревнованиях, безопасность и все другие последствия - несут соответствующие федерации и персонально те атлеты, которые рискнут поехать в страну агрессора. Они об этом предупреждены", - написал Игорь Александрович на своей странице в Facebook.

Напомним, что 13 марта Минспорта Украины издало указ, в котором запрещало принимать участие спортсменам в любых турнирах на территории Российской Федерации.