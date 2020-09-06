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Спортсмен оспорил наказание за допинг, утверждая, что вера не позволяет ему врать

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
1,1 т.
Чилибой Ралепелле

Чилибой Ралепелле был уличен в использовании запрещенного препарата .

Южноафриканский регбист Чилибой Ралепелле попытался необычным способом обжаловать 8-летнюю дисквалификацию за применение допинга.

В январе прошлого года Ралепелле был уличен в использовании запрещенного препарата зеранола, его отстранили от участия в соревнованиях на 8 лет, пишет Rugbymag.

Спортсмен свою не признал вину: в качестве одного из аргументов он заявил, что христианская вера не позволяет ему обманывать и мошенничать.

Дисциплинарный комитет не принял во внимание этот аргумент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии регбиста Бенджи Маршалла отправили на карантин после поцелуя с журналисткой.

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