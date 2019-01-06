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Спортсмен лишился мирового рекорда, съев кусок мяса

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90-летний американский велосипедист Карл Гроув провалил антидопинговый тест и лишился мирового рекорд, установленного на национальном чемпионате.

Карл Гроув

Карл Гроув

The New Daily

Анализ, проведенный лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Солт-Лейк-Сити, подтвердил наличие кломифена в одной из пищевых добавок, которые использовал спортсмен. По словам Гроува запрещенные вещества попали в его организм после съеденного им куска мяса. сообщает портал Inside the Game.

Тренболон – анаболический стероид, по эффекту многократно превосходящий рабочие способности тестостерона и нандролонов. Кломифен используется для лечения нарушений фертильности (противоположно понятию "стерильность") у мужчин и женщин.

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Тема
велоспорт
Место
США
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