Спортсмен искупался в озере в жару и умер

Пауэрлифтер из Великобритании Крис Беднарскис трагически погиб по время купания при 30-градусной жаре, сообщает Daily Star.

По словам друга погибшего, молодой человек купался в прохладном озере в парке и пропал. Его друзья обыскали парк, а затем спасатели извлекли тело спортсмена из воды. Отмечается, что очевидцы пытались помочь юноше, однако в какой-то момент потеряли тонущего из виду.

"Пока мы ждали, мы видели, как дрон летает, и в какой-то момент я увидел, как дрон завис, а лодки направились к этому месту", – рассказал очевидец.

Место происшествия Daily Star

Суперинтендант Малкольм Кук из полиции Норфолка заявил, что в поисках помогали сотрудники местной пожарно-спасательной службы и службы скорой помощи.

Он подтвердил, что тело мужчины было вытащено из воды. По неофициальной информации, причиной смерти мог стать спазм сосудов или сердечный приступ из-за резкой перепада температуры.

"Мы выражаем искренние соболезнования его семье", – добавил он.

Молодой человек занимался пауэрлифтингом и должен был выступить на соревнованиях в январе 2021 года. За два дня до смерти он отпраздновал свое 22-летие.

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