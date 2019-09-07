Спортсмен-экстремал победил лифт: эффектное видео

Польский скалолаз Марчин Дженьски забрался на 23-метровую стену за 12,12 секунды и оказался быстрее лифта.

Дженьски выиграл соревнование, покорив специально сконструированную стену высотой в шесть этажей. Он стартовал одновременно с лифтом и оказался быстрее механизма. Поляк считается одним из самых быстрых скалолазов в мире. В 2016 году он выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

Скалолазание включено в программу летних Олимпийских игр 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции погиб экстремал Франсуа Жисси, который пытался установить мировой рекорд.

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