Спортивный врач назвала особую опасность последствий коронавируса

Максим Богданов Другие виды спорта 21:51, 9.04.2020 Обновлено: 22:25, 9.04.2020

Врач Международного олимпийского комитета (МОК) Ирина Зеленкова считает, что коронавирус несет особую опасность для профессиональных атлетов.

Коронавирус остановил спорт
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"Если их дыхательная система пострадает от коронавируса и поставка кислорода к мышцам ухудшится, то спортсмен не сможет показать высокие результаты, которые он демонстрировал до болезни", — сказала она в интервью ТАСС.

Врач также предостерегла спортсменов от легкомысленного отношения к вирусу. Она отметила, что для переболевших коронавирусом атлетов должны быть разработаны специальные критерии по возвращению в спорт, так как у них могут остаться осложнения.

Ранее ученые выяснили, что надо делать, чтобы не заразиться COVID-19 во время занятия спортом на улице.

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