Спортивный врач назвала особую опасность последствий коронавируса

Врач Международного олимпийского комитета (МОК) Ирина Зеленкова считает, что коронавирус несет особую опасность для профессиональных атлетов.

Коронавирус остановил спорт sovsport.ru

"Если их дыхательная система пострадает от коронавируса и поставка кислорода к мышцам ухудшится, то спортсмен не сможет показать высокие результаты, которые он демонстрировал до болезни", — сказала она в интервью ТАСС.

Врач также предостерегла спортсменов от легкомысленного отношения к вирусу. Она отметила, что для переболевших коронавирусом атлетов должны быть разработаны специальные критерии по возвращению в спорт, так как у них могут остаться осложнения.

Ранее ученые выяснили, что надо делать, чтобы не заразиться COVID-19 во время занятия спортом на улице.