Спортивный суд принял сенсационное решение по другу Путина

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр.

Как сообщается в решении CAS, в 2017 году комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида не нашла доказательств прямого участия Мутко в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов во время Игр-2014 в Сочи, но посчитала его ответственным за произошедшее. Напомним, в те годы Мутко возглавлял министерство спорта РФ. МОК пожизненно запретил российскому чиновнику посещать Олимпийские игры, однако вскоре Мутко подал апелляцию.

Виталий Мутко

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Спортивный арбитражный суд постановил: "Апелляцию Виталия Мутко от 26 декабря 2017 года удовлетворить. Решение по Виталию Мутко, принятое исполкомом МОК 5 декабря 2017 года, отменяется".

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