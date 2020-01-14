"Спи спокойно, Джон": в Киеве умер еще один известный спортивный журналист

13 января в Киеве умер известный спортивный журналист Евгений Белозеров. Об этом в Facebook сообщили его близкие друзья и коллеги.

"Знаменитый спортивный журналист Евгений Белозеров, стоявший у истоков газеты "Команда“, много лет отдавший "СЭ в Украине" и другим изданиям, ушел в мир иной накануне старого нового года-2020. Если коротко, Жека был Глыбой творческого дела и отменным футболистом в защите даже несмотря на свои почти 55 лет. Будем тебя помнить, Джон! Земля пухом…", – написал у себя на странице журналист Вячеслав Волков.

Евгений Белозеров

Евгений Белозеров был не просто сильным талантливым журналистом, но и спортивным историком, "ходячей энциклопедией", а также страстным спортивным коллекционером. Обладал, в частности, самой большой в мире коллекцией программок с матчей киевского "Динамо".

"В 1992 году у ФФУ не дошли руки издать программу к первому историческому матчу сборной Украины. Женя выпустил сам за свой счет. Эта программа навсегда первая в истории нашей страны. Есть у каждого коллекционера", – написал в соцсети коллекционер Игорь Запорожец.

"Спи спокойно, Джон. Твоими статьями можно было бы обклеить любой небоскреб. Я бы хотел жить в таком. Это был бы Дом самого лучшего чтива", – написал журналист Михаил Спиваковский.

Евгений Белозеров был мастером своего дела, добрым, отзывчивым человеком и – надежным другом.

OBOZREVATEL выражает глубокие соболезнования родственникам, близким и друзьям "Джона", как его любовно называли.

Напомним, в тот же день украинская спортивная общественность потеряла еще одну легенду спортивной журналистики – на 74-м году жизни после тяжелой болезни умер глава Ассоциации спортивных журналистов Украины Михаил Волобуев.

Светлая память!

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